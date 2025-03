De La Fuente amaro dopo il Milan: "Gara dominata, ma dobbiamo sfruttare le occasioni"

Al termine della gara col Milan, finita 0-0 nel primo match della Poule Scudetto, il tecnico viola Sebastian De La Fuente commenta così, ai canali ufficiali della Fiorentina, il pareggio delle sue ragazze: "Ci tenevamo a vincere, dispiace perché le occasioni le abbiamo avute. Non abbiamo fatto una delle migliori gare nostre, siamo stati più precisi su certe occasioni. Abbiamo dominato, ma in queste gare contano gli episodi e noi nelle occasioni non abbiamo segnato. Però gli episodi per passare avanti li abbiamo creati".

Tornare subito in campo è propedeutico?

"È una gara a parte, ci teniamo a passare il turno e quindi andremo lì a giocarcela cercando di essere protagonisti, di dare un'immagine migliore di oggi. Ma per vincere a Torino dobbiamo fare di più, vogliamo la finale di Coppa Italia, ci teniamo tanto. Però come nei playoff dobbiamo essere più determinati e per portare la vittoria a casa".