De Gea futuro in bilico, Repubblica: "Problematiche economiche e caratteriali"

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Le ultime quattro partite di campionato, a partire da domani sera a Roma, potrebbero essere anche le ultime quattro partite con la maglia della Fiorentina e con la fascia al braccio per David De Gea. Il futuro dello spagnolo, riporta stamani Repubblica, resta molto in dubbio e, al momento, con percentuali di permanenza inferiori a quelle, superiori, di addio in estate. L'ex Manchester United ha rinnovato lo scorso anno fino al 2028, con aumento dell’ingaggio a 3 milioni di euro, diventando uno dei più pagati della rosa.

Ecco perché De Gea, in vista di una spending review del monte ingaggi, resta uno di quelli più attenzionati per capire se l’alto ingaggio possa sposarsi con le linee guida del futuro. Ma la motivazione economica non è la sola. Nonostante la fascia di capitano David ha fatto fatica a imporsi come guida del gruppo. Una dicotomia, caratteriale e, di conseguenza, di rendimento che per il futuro resta oggetto di analisi da parte della dirigenza. David ha sempre messo la Fiorentina e la permanenza in viola tra le priorità ma giocare nel palcoscenico internazionale della Champions, con l'interesse della Juventus che persiste (anche se Allison resta il preferito dei bianconeri), è una delle ultime possibilità della carriera, potrebbe risultare decisivo, oltre a ciò che la stessa società viola proporrà in termini di rilancio e ambizioni nel corso di questa estate