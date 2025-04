De Gea-Fiorentina, pronto un accordo più lungo. La situazione del portiere

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla della situazione di David De Gea con la Fiorentina. Il portiere si è rilanciato dopo un anno di inattività e il club viola si è affidato totalmente all'estremo difensore spagnolo, arrivando non solo ad esercitare già l'opzione per un altro anno insieme, ma lavorando per una proposta che possa prolungare ulteriormente l'accordo. La dirigenza gigliata avrebbe infatti già preparato un piano d’azione nel tentativo di blindare l’ex Manchester United per diversi anni. Più che esercitare l’opzione unilaterale, i viola sperano di stabilire assieme al giocatore un accordo pluriennale. Magari offrendogli un ingaggio più corposo. Dal Viola Park fanno trapelare una certa fiducia sulla possibilità di convincere lo spagnolo.

Il lato del giocatore. Dal canto suo, il quotidiano sottolinea come De Gea non si sia ancora pronunciato. Da un lato è conscio della stima profonda di tanti club blasonati, dall'altro ascolterà prima di tutti la Fiorentina. Dandole la precedenza assoluta. Il ragazzo sta bene a Firenze ma vuole capire da quali presupposti partirà la prossima annata, tanto più che non mancheranno le offerte da parte di realtà facoltose.