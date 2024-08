DE GEA, Domani sarà a Firenze per le visite mediche

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

David De Gea è pronto a diventare il nuovo portiere della Fiorentina, dopo che nella giornata di oggi i dirigenti gigliati hanno trovato gli accordi del caso col suo entourage per un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione.

Nella giornata di domani il portiere spagnolo è atteso a Firenze dove darà il via alla sua nuova avventura italiana: per lui il solito iter delle visite mediche, quindi la visita al Viola Park e la firma sul nuovo contratto.