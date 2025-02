Social De Gea a Gosens sui social: "Brothers", con un cuore viola

David De Gea e Robin Gosens hanno creato un rapporto speciale da quando entrambi hanno scelto la Fiorentina e Firenze in estate nonostante le tante richieste anche da parte di altri club in giro per l'Europa e per il Mondo. A certificare questa amicizia nata in viola ci ha pensato il portiere che sul proprio account Instagram ha pubblicato una foto dei due giocatori abbracciati a fine partita dopo la vittoria contro l'Inter con su scritto: "Brothers (fratelli, ndr)".

Un riferimento alle parole del laterale tedesco a La Gazzetta dello Sport sul gruppo che si è creato a Firenze o un semplice gesto fraterno di un compagno? Poco importa, la cosa importante è che De Gea e Gosens stanno facendo grandi cose con la maglia della Fiorentina. Ecco l'immagine: