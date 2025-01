DALLA TURCHIA, Trabzonspor su Ikoné: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nella lista dei 'cedibili' viola c'è Jonathan Ikoné: l'esterno della Fiorentina, arrivato ormai più di tre anni fa in Italia, non ha mai convinto e, dopo la cessione sfumata la scorsa estate - quando al calciatore si erano interessati alcuni club arabi - la finestra di gennaio potrebbe presentare altre opportunità in uscita. Una di queste arriva dalla Turchia: come riporta il portale turco Fanatik infatti, il Trabzonspor avrebbe messo nel mirino proprio Ikoné. Lo storico club di Trebisonda sta vivendo un'annata difficile e, attualmente quattordicesimo in Super Lig turca, cerca un rinforzo in avanti.

Non solo Ikoné: il Trabzonspor, sempre secondo quanto riporta Fanatik, punta anche una vecchia conoscenza della Serie A come Jens Petter Hauge, ex Milan attualmente di proprietà dell'Eintracht Francoforte ma in prestito al Bodo/Glimt.