DALLA SPAGNA, Callejon: il Getafe va in pressing

Nuova pretendente di mercato per Josè Maria Callejon, uno dei giocatori che in questo finale di pre-stagione si sta ancora giocando la permanenza alla Fiorentina: secondo quanto rilanciato dall'emittente spagnola Onda Madrid, il Getafe, che già lo scorso anno era in corsa per prendere l'ex Napoli, sarebbe tornato a bussare alla porta dell'entourage di Callejon. I colloqui sarebbero continui, senza aver comunque raggiunto l’accordo.