DALBERT, Verso rinnovo del prestito. Biraghi...

Dalbert ancora un anno a Firenze? Possibile, ecco perché. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il discorso relativo al futuro di Dalbert, passato alla Fiorentina l'estate scorsa in prestito secco, verrà affrontato nei tempi più opportuni, ovvero più avanti rispetto ai tanti casi che animano casa Inter (da Icardi a Perisic, passando per Sanchez). Se Nainggolan potrebbe restare un altro anno in prestito al Cagliari, è lecito pensare che la stessa formula possa essere utilizzata anche per il brasiliano attualmente in viola. C'è infine incertezza su Biraghi perché l'Inter dovrebbe tirare fuori diversi milioni.