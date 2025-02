Dal Viola Park: Adli ancora out, dubbio Folorunsho. Stasera squadra in ritiro

Nuovo aggiornamento dal Viola Park: allenamento in mattinata per la Fiorentina. Una seduta che, alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, è servita soprattutto per valutare le condizioni degli acciaccati: ancora problemi per Yacine Adli, reduce da una distorsione alla caviglia e fuori dai giochi anche per la sfida di domani; speranze in più (anche se poche) per Michael Folorunsho e Andrea Colpani, ancora doloranti per gli infortuni patiti negli scorsi giorni.

Fiorentina che si ritroverà stasera al Viola Park e vivrà insieme le ore precedenti alla partita in programma domani alle ore 20.45. Un ritiro (non il primo comunque anche per le partite casalinghe) che servirà per compattare ancor di più l'ambiente in vista di un passaggio decisivo della stagione.