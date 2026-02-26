Dodo presenta Fiorentina-Jagiellonia: "Vietato sottovalutarli. Como fondamentale per noi"

Nel pre-partita di Fiorentina-Jagiellonia, gara valevole per i playoff di Conference League, Dodo ha parlato così a SkySport della necessità da parte dei viola di gestire il risultato dell'andata, 3-0 in Polonia: "Non possiamo sottovalutare nessuna squadra, sappiamo quanto sia difficile giocare la conference. Ho detto loro di continuare quanto fatto all'andata, fare un bel lavoro di squadra e vincere".

Sta tornando il vero Dodò?

"L'inizio è stato difficile per tutti, io in primis perché ho bisogno di stare bene fisicamente. In questi mesi che siamo vicini a Vanoli, lui ha spinto tanto sul lato fisico e siamo arrivati a un livello che si sta vedendo adesso".

E' arrivata la svolta?

"Il mister dice sempre che vincere aiuta a vincere. Era troppo importante fare 2 vittorie di fila in campionato, a Como è stata importantissima. In questo finale di stagione possiamo fare grandi cose".