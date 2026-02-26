Dagli inviati
Fiorentina-Jagiellonia 0-0, subito palla gol clamorosa per Pululu. Ma sbaglia
FirenzeViola.it
Palla gol clamorosa per lo Jagiellonia, al terzo minuto di gioco: lancio dalle retrovie dei polacchi, Comuzzo si fa sfuggire facilmente Pululu che si ritrova solo in area di fronte a Lezzerini: l'attaccante giallorosso tenta un pallonetto che non riesce, col portiere viola che blocca la sfera. Ma che rischio per la Fiorentina in apertura di gara.
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
