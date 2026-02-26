Dagli inviati

Fiorentina-Jagiellonia 0-0, subito palla gol clamorosa per Pululu. Ma sbaglia

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:50Primo Piano
di Ludovico Mauro

Palla gol clamorosa per lo Jagiellonia, al terzo minuto di gioco: lancio dalle retrovie dei polacchi, Comuzzo si fa sfuggire facilmente Pululu che si ritrova solo in area di fronte a Lezzerini: l'attaccante giallorosso tenta un pallonetto che non riesce, col portiere viola che blocca la sfera. Ma che rischio per la Fiorentina in apertura di gara.