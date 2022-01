DAL BRASILE, Fiorentina vicina a Taty Castellanos

Un altro nome dal Sudamerica per l'attacco della Fiorentina: secondo quanto rivelato da TNT Sports nella sua edizione brasiliana, il club viola è ad un passo da Valentin Castellanos, ribattezzato "Taty". Centravanti classe '98 in forza a New York City FC in MLS, sulle sue tracce ci sono anche Palmeiras e River Plate, ed ha una valutazione di circa 8 milioni di euro.