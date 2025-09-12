Dai pulcini del Torino fino al Franchi, la lunga sfida tra Kean e Lucca

TuttoSport oggi in edicola concentra la sua attenzione sulla sfida in programma domani sera al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una sfida che si giocherà anche tra i due bomber, Kean e Lucca. In estate si era parlato proprio del Napoli come possibile squadra interessata a pagare la famosa clausola da 52 milioni sul contratto del centravanti gigliato. L'affare poi non è andato in porto a causa dell'arrivo in Campania, per una cifra totale intorno ai 35-40 milioni, proprio di Lorenzo Lucca. Chissà allora che Kean non abbia ancora più voglia, se non bastasse il fatto che è ancora a secco in Serie A, di segnare ad un Napoli orfano di Rrahmani e con un Buongiorno non in perfette condizioni. Zero reti in campionato per adesso anche per Lorenzo Lucca.

Il centravanti del Napoli se vuole continuare ad essere il titolare fino al ritorno di Lukaku dovrà sbloccarsi sotto porta, il suo posto sennò potrebbe prenderlo il neo acquisto dei campani Hojlund. Una sfida quella tra Lucca e Kean che parte da lontano, addirittura dalla scuola calcio del Torino. I due infatti, coetanei ed entrambi piemontesi, hanno giocato insieme nei pulcini granata salvo poi separarsi con Kean che ha scelto per emergere il vivaio della Juventus.