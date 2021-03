DA13, Le vostre foto in ricordo del capitano

La memoria storica non resta solo con le parole, ma anche con le immagini. Per questo abbiamo deciso di raccogliere tutte le foto che ci avete mandato in ricordo di Davide Astori, indimenticato capitano viola scomparso 3 anni fa esatti. Chi con una foto assieme al numero 13, chi con un tatuaggio, sono tanti i modi in cui avete deciso di omaggiare il capitano. Di seguito i vostri ricordi in foto.