Riecco Gudmundsson, l'idea di Pioli per scacciare la crisi. Tuttosport: "Con Kean, tocca a loro"

In vista dello scontro col Pisa, analizzando l'avvicinamento alla gara da parte dei viola Tuttosport riparte da Moise Kean e Albert Gudmundsson, scrivendo che a toccherà a loro trascinare fuori dalla crisi la Fiorentina nell'attesissimo derby. Per il quotidiano torinese è il numero dieci l'idea di Pioli per uscire dal periodo nero d'inizio stagione, perché oltre alle geometrie di Nicolussi Caviglia e Fazzini il tecnico ha bisogno anche della qualità di Gudmundsson, al rientro dopo l’assenza per infortunio col Napoli e la panchina con il Como: l’islandese finora è andato a segno una volta, timbrando il 3-0 decisivo nei preliminari di Conference con il Polissya, mentre l’ultimo gol in campionato in viola risale al 16 marzo al Franchi contro la Juventus.

Oggi sfiderà Gilardino che lo ha allenato nel Genoa, 60 gare insieme in cui Gudmundsson ha fatto 26 reti con 9 assist: nessun altro tecnico, ad ora, lo ha saputo valorizzare allo stesso modo. Con lui anche Kean, voglioso di stappare la sua stagione fin qui ancora a digiuno, per una Fiorentina che necessita dei suoi attaccanti migliori per ritrovare se stessa senza perdere altro tempo.