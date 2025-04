Da Parma a Parma, è cambiato tutto: solo 4 certezze per Palladino

Parma fu l'inizio di tutto, l'esordio in viola di Raffaele Palladino. Era il 17 agosto ma sembra passato un secolo. In porta c'era Terracciano, a guidare la difesa Martinez Quarta, Amrabat, Colpani e Kouame giocavano titolari e Biraghi segnava su punizione la rete del definitivo 1-1. Oggi, come sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio, è cambiato anche se una cosa è rimasta, nonostante tante prove, la stessa: la difesa a tre.

Rispetto a quella sfida di metà agosto gli unici superstiti sono Pongracic, che all'andata venne espulso all'esordio, Dodo, Mandragora e Kean. Gli ultimi tre soprattutto sono diventati dei perni della formazione viola, sia in campo che fuori. Contro i ducali il brasiliano e l'ex Juventus torneranno in campo dal primo minuto dopo aver parzialmente risposato in Conference League. Per il resto la formazione sarà composta dall'undici tipo con un solo dubbio in difesa: Pongracic o Comuzzo accanto a Pablo Marì e Ranieri.