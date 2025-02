Da oggi i biglietti per Fiorentina-Panathinaikos: ecco le modalità di vendita

Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha reso nota la modalità e l'inizio della fase di vendita dei biglietti per la gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, in programma al Franchi giovedì 13 marzo alle ore 21. Questo il comunicato emesso dal club:

PRIMA FASE – PRELAZIONE ABBONATI:

Dalle ore 15:00 del 28/02/2025 fino alle ore 11:59 del 04/03/2025, fase di vendita riservata ai titolari del Mini Abbonamento di Conference League 2024/25 con diritto di prelazione sul posto acquistato per la League Phase e tariffa Prelazione Abbonati. In questa fase gli abbonati al campionato di Serie A 2024/25 potranno usufruire della medesima tariffa senza però la prelazione sul posto in abbonamento.

SECONDA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Dalle ore 15:00 del 04/03/2025 fino alle ore 23:59 del 12/03/2025 prosegue la vendita a prezzo di Prelazione per gli abbonati alla League Phase di UECL 2024/25 (senza più prelazione sul posto) e per gli abbonati alla Serie A 2024/25, con la contemporanea apertura della vendita libera a tariffa Intero.

TERZA FASE – MATCHDAY:

Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).

PROMO UNDER 14:

Sono disponibili come di consueto le riduzioni per gli U14 ( nati da 01/01/2011) in riferimento alle fasi di vendita, in abbinamento al biglietto dell’adulto.