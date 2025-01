DA NAPOLI, Spinazzola in campo contro il suo futuro?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Viste le assenze di Politano e Kvaratskhelia, il Napoli è pronto a rispolverare Leonardo Spinazzola nel ruolo di ala d’attacco. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, Spinazzola è stato immediatamente provato nel tridente offensivo azzurro sull’out mancino, con Neres dalla parte opposta e Lukaku al centro.

Il tutto per confermare l’ormai canonico 4-3-3, ormai spartito tattico base del Napoli di Antonio Conte, ed evitare possibili squilibri che l’impiego di un’alternativa come Ngonge potrebbe portare. Un destino strano, scrive il quotidiano, per un giocatore che si ritroverà a giocare contro una squadra in cui potenzialmente potrebbe giocare tra qualche giorno, dato che si parla ormai da tempo di un possibile scambio con Biraghi.