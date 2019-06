DA NAPOLI, Pradè vuole Inglese: chiesti 25 milioni

Roberto Inglese per l'attacco della Fiorentina. Questa la suggestione di mercato, anche se in realtà si tratta più di una notizia secondo quanto riporta il sito calcionapoli24.it, che vede coinvolto il neo-ds Daniele Pradè. La richiesta del Napoli per l'attaccante, però, non si schioda dalla valutazione di 25 milioni di euro. E se Milenkovic non sembra in aria di partenza, lo stesso non si può dire di Jordan Veretout. Potrebbe essere perciò proprio il francese, tra gli obiettivi di Ancelotti per il centrocampo, la carta per sbloccare l'affare.