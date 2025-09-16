Da Kean a Fagioli, dati horror per la Fiorentina nella doppia fase. CorFio: "Vuoto al centro"

Scrupolosa analisi tattica proposta stamani dal Corriere Fiorentino, sul centrocampo viola andato a vuoto nella gara contro il Napoli. In un match in cui non ha funzionato sicuramente la fase di possesso, il quotidiano locale rimarca come lo stesso si possa dire anche per quella di non possesso: la Fiorentina ha lasciato il Franchi sabato sera con un misero 61,6% di precisione nei passaggi nella trequarti avversaria - un dato persino inferiore a quello delle gare di Cagliari e Torino - e il centrocampo è finito ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento, su tutti Fagioli, che nei 65 minuti giocati ha toccato il pallone solo in 41 occasioni con 4 passaggi tentati (e 0 riusciti) nella trequarti d’attacco (24 passaggi su 33 totali sono stati rivolti ai tre centrali di difesa o a De Gea. Fagioli, così, ha visto la sua media di palloni toccati sulla trequarti offensiva scendere dai 17 dello scorso anno ai 9 attuali).

Sul giornale si parla di una "costruzione di gioco acerba che non può che riverberarsi sulla fase offensiva". Moise Kean, infatti, è passato da una media di 1,63 conclusioni nello specchio a partita a un desolante zero. La squadra di Pioli con una media di soli 2,33 tiri in porta a partita è la quintultima del campionato: a livello di percentuale (18%) solo il Bologna è alle spalle dei viola, dopo che la Fiorentina aveva chiuso lo scorso campionato con la miglior percentuale di tiri in porta (37,8%%) sul totale. Infine, dall'analisi del Corriere si evince anche che la Fiorentina ha concesso in tre gare 4.9 xG (gli expected goal, i gol attesi calcolati sulla pericolosità delle azioni), un dato fin qui inferiore al solo Verona, e nell’intero campionato è la squadra che ha subito più tiri in porta (5,67 per partita), con De Gea primo in Serie A per numero di parate (13).