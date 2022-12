D. ROSSI A RFV, Amrabat: adesso la verità. Su Boga...

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Amrabat aveva già dimostrato di avere qualità quando era all'Hellas Verona. Al Mondiale però è andato oltre le previsioni, soprattutto guardando anche il livello del Marocco".

Che giocatore ritroverà la Fiorentina?

"Non lo conosco di persona, ma sicuramente se ha la mentalità giusta questa situazione può spronarlo. Se dovesse scendere sotto l'ultimo livello di qualità visto, potrebbe essere la conferma che non sia un grande giocatore. Nella sua crescita ha inciso anche il lavoro di Italiano".

Sugli attaccanti?

"Penso che il cambiamento di modulo sia derivato dal fatto che la Fiorentina non abbia un attaccante da 4-3-3. Rimane il fatto che Jovic e Cabral non saranno mai Benzema, questo va detto".

Su Boga?

"Boga ha le caratteristiche di saltare l'uomo, poi resta da vedere cosa richiede Italiano. L'ivoriano non ha la corsa nei 50 metri, è bravo nel breve e nel saltare l'uomo. Se la Fiorentina è alla ricerca di questi profili lui potrebbe fare al caso. La sua carriera dice che non è un goleador. Berardi ad esempio è più completo. Avendo già in rosa Ikoné prendere Boga mi risulterebbe una scelta sbagliata".

Riguardo la seconda parte di stagione?

"Giocando su tre competizioni, chi va avanti, deve avere una rosa adeguata. Mi aspetto che Lazio e Fiorentina facciano una grande seconda parte di campionato".