D.LIPPI, Viola, un progetto top: Joe, passi da gigante

Davide Lippi, agente, ha parlato oggi pomeriggio ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - da Viareggio, dove è andato in scena un evento della sua agenzia ResetGroup (da tempo leader in servizi quali scouting, procure ed intermediazioni), che da oggi si amplierà aprendo anche ad altri sport. Ecco le sue parole a proposito della Fiorentina: "La lotta scudetto? A me piace il Napoli ma ieri è incappato in una sconfitta che non mi aspettavo anche se i viola hanno fatto una partita incredibile. E' merito di Italiano ma anche della società che da tre anni sta portando avanti un progetto importante, nel quale non in tanti credevano. Viola sopresa del campionato? No, non è una sorpresa: quello di quest'anno è il continuo di un percorso di tre anni fa. Tutti si aspettano tutto e subito: Commisso ha investito tanto e i risultati stanno arrivano, sono cambiate tante facce ma quest'anno è arrivato un allenatore giusto, due-tre giocatori di un certo livello e grazie a questo la Fiorentina è una squadra competitiva. La società è competitiva ed ha le idee chiare: Barone sta facendo passi da gigante, Pradè è un grande dirigente. Credo che la Fiorentina sia pronta per un grande salto, per arrivare stabilmente tra le prime 5-6. E questo anche grazie alle strutture. Cabral? E' un giocatore forte: non pensavo che facesse subito doppiette a tutti, servono tempo e maturazione".