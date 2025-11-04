D'Aversa in pole per il dopo-Pioli: troverebbe cinque suoi ex calciatori

Il futuro della Fiorentina potrebbe essere rappresentato da Roberto D'Aversa. Il tecnico abruzzese, reduce da una retrocessione l'anno scorso con l'Empoli, sembra il grande favorito per raccogliere la panchina che oggi Stefano Pioli dovrebbe liberare. Lo scrive anche la Gazzetta dello Sport: D'Aversa è in pole. La rosea sottolinea poi anche qualche dettaglio: i nomi vociferati sono stati quelli di Palladino, Motta e Nesta, poi Vanoli, Mancini, De Rossi.

Il “rosario” viola ha mostrato tutto e tutti, ma dalla caccia al tesoro è emerso Roberto D’Aversa, libero dopo l’addio all’Empoli.

D’Aversa – il cui figlio Simone fino all’anno scorso giocava nelle giovanili viola – aveva come vice a Parma lo stesso che Pioli ha qui a Firenze: Andrea Tarozzi, che però dovrebbe restare con Stefano. E dei viola attuali, D’Aversa ha allenato Viti e Fazzini a Empoli, Pongracic e Piccoli a Lecce, Sohm a Parma. Conoscerne già cinque non è roba indifferente per chi deve rinvigorire la Viola appassita.