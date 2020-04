CUTRONE, Dissi subito sì ai viola. Iachini mi dice...

Nel corso di una diretta Instagram con la pagina "Che fatica la vita da bomber", l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato del momento che sta vivendo, tornando anche sui postumi della sua malattia. Ecco le sue parole più importanti: "Quando ho saputo che ero positivo al coronavirus, mi è venuta un po’ di ansia perché non si conosceva ancora bene la malattia: ho avuto la febbre per 8-9 giorni ma ora sto bene e ho ripreso ad allenarmi. Da un mese lavoro solo con la corsa e la palestra. Ho tantissima voglia di tornare in campo, sarebbe bello tornare a giocare ma prima di tutto viene la salute. La Fiorentina è una grandissima squadra con una bella storia: sono felice di essere qui. L’esperienza in Premier? Ho scelto la numero 10 perché in Inghilterrà c’è l’usanza di usare i numeri dall’1 al 25. Appena si è presentata l’occasione ho colto al volo l’opportunità di venire alla Fiorentina. Il compagno più simpatico? Qui a Firenze ho fatto maggiormente amicizia con Venuti e Ceccherini, ma anche Chiesa. Iachini mi ha detto che gli piaccio come giocatore. I difensori più forti? Chiellini è tosto, ma anche Romagnoli, Pezzella e Caceres lo sono. Se gioco al Fantacalcio? Lo facevo ma ho smesso. Consiglio però ai fantallenatori di acquistare Pulgar e Castrovilli".