CURVA FIESOLE, L'iniziativa: "Tutti a Empoli in motorino"

Iniziativa della Curva Fiesole in vista della prossima trasferta della Fiorentina a Empoli. Sfruttando la vicinanza e come già fatto in passato, la parte più calda del tifo ha chiamato a raccolta i tifosi viola che vorranno recarsi alla Computer Gross Arena del Comune limitrofo a Firenze in motorino: "Tutti a Empoli in motorino", il nome dell'iniziativa che convoca chi vorrà partecipare alle ore 15:30 al parcheggio davanti la Coop di Ponte a Greve domenica prossima. La partita, ricordiamo, si terrà alle 18.