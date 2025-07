Calciomercato CSC Flash: Kean, l’Al-Hilal può offrirgli un super ingaggio. Carrarese su Distefano e Rubino

Nel nostro Chi Si Compra Flash ripartiamo dalla situazione di Moise Kean: nelle ultime ore l'attaccante della Fiorentina è entrato nel mirino dell'Al-Hilal. Il club arabo ha iniziato a fare sondaggi con l'entourage del calciatore, promettendo un ingaggio superiore ai 13 milioni all'anno che al calciatore erano stati proposti dall'Al-Qadsiah. Kean non si è espresso e continua ad aspettare la fine della clausola per capire cosa faranno altri club, soprattutto dalla Premier, perché la sensazione è che il Manchester United potrebbe affondare il colpo proprio in prossimità della chiusura del periodo in cui può essere esercitata la clausola (che si chiude il 15 luglio).

Per quanto riguarda le altre operazioni: Adrian Bernabè non è una pista da escludere. La Fiorentina la prossima settimana ricontatterà il Parma per convincere gli emiliani, con lo spagnolo che per adesso ha scelto di rimanere in giallobù. Poi, per quanto riguarda gli ex Primavera: Distefano e Rubino possono andare alla Carrarese. Chiudiamo con l'ufficialità del passaggio di Matias Moreno al Levante, prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 15 milioni e contro riscatto per i viola a 17 milioni.