CS, Ecco i lavori già fatti. Commisso soddisfatto

Ieri Rocco Commisso si è recato a Bagno a Ripoli per controllare lo stato dei lavori del nuovo centro sportivo, nonostante la spada di Damocle del ricorso al Tar di Italia Nostra. Come riporta il Corriere Fiorentino, si tratta dei lavori preparatori del cantiere, con le strade, la delimitazione delle aree e il posizionamento delle gru. Sono iniziati anche i primi scavi nelle aree dei padiglioni, dove ci saranno i piani interrati, tra cui gli spogliatoi, per rispettare le altezze richieste. Sono invece quasi terminati quelli alla villa, dove ci saranno gli uffici. Commisso, che ha potuto confrontare i disegni dei progetti con le attività andate avanti, ha visitato tutta l’area a bordo di una macchina, assicurandosi anche della salute delle piante e uscendo dal nuovo centro sportivo soddisfatto visto che l’impresa costruttrice stia rispettando la tabella di marcia.