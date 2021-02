COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 24 febbraio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV MALCUIT E UN’ATTESA DI 490 GIORNI Manca sempre meno alla trasferta di domenica in cui la Fiorentina si troverà ad affrontare l’Udinese. Partita molto importante per la classifica in chiave salvezza, in cui i viola dovranno tentare un’impresa ancora mai riuscita quest’anno: trovare... Manca sempre meno alla trasferta di domenica in cui la Fiorentina si troverà ad affrontare l’Udinese. Partita molto importante per la classifica in chiave salvezza, in cui i viola dovranno tentare un’impresa ancora mai riuscita quest’anno: trovare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi