COVID-19, Bollettino Italia: ecco i nuovi dati

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha tenuto il consueto punto quotidiano in conferenza stampa sui numeri della diffusione del coronavirus Covid-19 in Italia: il totale degli attualmente positivi sale a 100.269 (cresciuti di 1.996 nelle ultime 24 ore), mentre i guariti sono 32.534, con un aumento di 2.079 persone da ieri. Infine, i deceduti: aumentano di 619 unità, portando il totale a 19.468 persone scomparse. Borrelli, nel corso dell'intervento, ha annunciato anche il calo dei ricoveri in terapia intensiva, oggi 3.381, meno 116 rispetto all'ultimo aggiornamento. Il totale dei casi italiani da inizio emergenza è ora di 152.271, più 4.694 rispetto a ieri, con un incremento percentuale fissato al +3,2% sul totale.