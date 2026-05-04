Cosa manca per la salvezza della Fiorentina? Ecco gli incroci possibili per 'festeggiare' stasera

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Come scrive la Nazione, la Fiorentina potrebbe festeggiare la matematica salvezza già stasera contro la Roma ma per farlo servirà la combinazione di due risultati favorevoli. Quello dei viola ovviamente (che non dovranno perdere) più quello della Cremonese, impegnata alle 18:30 in casa con la Lazio: se i grigiorossi andranno ko, a De Gea e soci basterebbe un pari per volare a +10 sui lombardi ed essere certi di mantenere la categoria a 270' dal termine della stagione. In caso di segno X a Cremona, la Fiorentina dovrebbe a quel punto vincere per poter festeggiare mentre nell'eventualità di un medesimo risultato per grigiorossi e viola, il verdetto sarebbe rinviato al prossimo turno di campionato perché il distacco rimarrebbe invariato, ovvero 9 lunghezze (e a pari punti alla 38ª giornata, nonostante la formazione di Vanoli abbia vinto sia l'andata che il ritorno sulla Cremonese, ci sarebbe lo spareggio salvezza).

Questo quanto riporta la Nazione.

