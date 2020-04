CORRIERE FIORENTINO, Rischio meno 20 milioni

Stamani il Corriere Fiorentino tira le somme di quelle che potrebbero essere le perdite del club viola conseguenti all'epidemia del coronavirus. In particolare viene fatto riferimento a quei 60 milioni di diritti tv che spetterebbero alla Fiorentina a fine stagione, i quali alla luce di una eventuale conclusione anticipata del campionato potrebbero però diventare 40 (ne mancherebbero 20 in quanto non si giocherebbe un terzo della stagione). A ciò andrebbero però aggiunte le perdite dei restanti match casalinghi, che potrebbero tranquillamente ammontare a circa 3 milioni; così come il ribasso dei cartellini dei tesserati, vedi quello di Chiesa, passato da 70 milioni a 50. Quanto agli ingaggi, i viola potrebbero congelare i pagamenti per i mesi d'inattività - circa 17 milioni su un tetto di 51 - ma appunto si tratterebbe di un semplice rinvio ai mesi successivi, col rischio perdite sempre intatto.