CORRIERE FIORENTINO, I tre fronti di Italiano

Hanno tutti lo sguardo rivolto a gennaio tranne Italiano, perché il destino di un tecnico passa sempre dal campo. E in effetti, almeno per lui, il prossimo mese e mezzo sarà decisivo su almeno tre fronti. L’avventura fiorentina è cominciata bene, ma l’allenatore è consapevole che per arrivare a gennaio in condizioni diverse dal suo approdo in viola serviranno equilibrio e costanza. Per consentire ai singoli che non hanno brillato di incidere più, e pure per restare nella scia delle squadre più attrezzate. In estate alcune delle sue richieste non erano state troppo assecondate, nel mercato invernale una classifica con vista sull’Europa sarebbe la miglior alleata nelle richieste alla società. Per il mister i tre fronti più importanti restano la squadra, la classifica e la società. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.