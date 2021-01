CORR. DELLO SPORT, Prandelli ne ha per tutti

Viola faccia a faccia, Prandelli ne ha per tutti. Così titola il Corriere dello Sport quest'oggi. Dopo il risultato tennistico di Mapoli, tutti i giocatori sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità, cercando di rialzare in fretta la testa verso Crotone. L'impressione è che la sconfitta di domenica lascerà un segno che difficilmente se ne andrà, anche se ognuno continua a fare il proprio lavoro. Prandelli allena, Pradè lavora sul mercato. Il tecnico della Fiorentina sa che il 6-0 rimarrà impresso nella sua carriera. Fino ad ora, per tutti, troppe voragini e troppi errori tutti insieme.