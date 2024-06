CORR.BOLOGNA, Tutto pronto per il sì di Italiano al posto di Thiago Motta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Avanti su Italiano, tutto pronto per il sì", si legge sull'edizione odierna de Il Corriere di Bologna. I rossoblù, dopo la storica qualificazione alla prossima Champions League e dopo l'addio di Thiago Motta, sono a caccia di un nuovo tecnico: l'obiettivo è Vincenzo Italiano, che oggi giocherà la sua ultima partita con la Fiorentina in casa dell'Atalanta. "Il commiato di Italiano è già scritto e, dopo i contatti telefonici delle ultime ore con i dirigenti del Bologna - ribadisce il quotidiano -, l'inizio della prossima settimana sarà il momento degli incontri che dovrebbero portare alla fumata bianca. Nemmeno il tempo di smaltire la delusione in finale di Conference League (seguita da un comunicato di fuoco della curva Fiesole, diretto alla proprietà e alla squadra più che al tecnico) e per Italiano sarà il momento di cominciare la sua nuova avventura".

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Tra domani e martedì il tecnico farà il punto della situazione con l'ad Fenucci e il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori, poi se non ci saranno intoppi arriveranno le firme. La durata del contratto, si legge, si aggira intorno a un biennale con opzione sulla terza stagione, a circa 2,5 milioni di euro netti all'anno.