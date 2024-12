FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le disposizioni arrivate dal dipartimento della pubblica sicurezza (LEGGI QUI) per invitare alcune prefetture a disporre ordinanze di divieto di trasferta per alcune tifoserie tra cui quella della Fiorentina rea dei cori razzisti verso Vlahovic che hanno portato l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita tra Juventus e i viola, è arrivato il comunicato del giudice sportivo che commina invece solo una maxi multa di 20mila euro cui se ne aggiunge un'altra da 2mila per il lancio di una moneta in campo alla Fiorentina stessa. Ecco le motivazioni del giudice sportivo come riportate nel comunicato:

"Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell'Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto".

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".