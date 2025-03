Coreografia Fiorentina-Juventus, entro oggi il preannuncio del ricorso. Le tempistiche

La Fiorentina si interroga sul ricorso da portare avanti o meno per l'ammenda da 50mila euro con annessa diffida per la curva arrivata dal Giudice Sportivo due giorni fa, successiva alla coreografia con scritto "Juve merda" esposta al momento dell'entrata in campo di Fiorentina e Juventus domenica scorsa. Una multa pesante considerando le altre casistiche in cui la giustizia aveva sorvolato davanti a coreografie del genere, che la società viola può provare a impugnare nei prossimi giorni.

Le tempistiche

C'è tempo fino alle ore 15 di oggi - la regola prevede due giorni di tempo dal comunicato ufficiale - per fare un preannuncio chiedendo la documentazione delle motivazioni della decisione e dunque valutare se ci sono gli estremi per il ricorso oppure no. Dal momento della ricezione dell'eventuale documentazione decorrerà poi un ulteriore termine di cinque giorni per il deposito del reclamo con le relative motivazioni. Ma per ora la Fiorentina non ha sciolto le riserve sul fare ricorso oppure no.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Questa la nota con cui due giorni fa è stata spiegata la multa per la Fiorentina: "Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".