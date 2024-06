COPA AMERICA, Nico-Quarta a difendere il titolo: la guida

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì e venerdì la 48esima edizione della Copa America. La massima competizione continentale per nazionali sudamericane - che quest'anno include per la prima volta anche sei rappresentanti della CONCACAF, coinvolgendo così tutto il continente americano - si svolgerà dal 21 giugno al 15 luglio (con gli orari italiani, ndr), negli Stati Uniti, come avvenne per la coppa del Centenario (2016, sollevata dal Cile). Ad aprire le danze saranno i campioni in carica, l'Argentina, che alle 2 di notte di venerdì (ora italiana) sfiderà il Canada per il primo dei 32 match previsti sul suolo statunitense, dove il torneo segnerà anche una sorta di preparazione al Mondiale che nel 2026 sbarcherà tra USA, Canada e Messico.

Tornando alla Copa America, l'Argentina dei due viola Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta - entrambi campioni in carica poiché presenti nel trionfo Albiceleste del 2021 - è chiamata a difendere il titolo, dovendosi comunque guardare le spalle da un Brasile voglioso di rivalsa dopo la sconfitta al Maracanà di tre anni or sono, ma anche da un Uruguay rimpinguato di forze fresche e dal fosforo di Marcelo Bielsa in panchina. Per non parlare di Canada e Stati Uniti, underdogs muniti comunque di top player in forza in Europa. E di tante altre nazionali pronte a darsi battaglia.

Sedici squadre divise in quattro gironi da quattro, le prime due di ogni gruppo avanzano ai quarti da cui parte l'eliminazione diretta fino alla finalissima dell'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. Un torneo dove sarà anche rappresentata anche l'Italia, con Maurizio Mariani inserito tra gli arbitri della manifestazione assieme agli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Come VAR ci saranno invece Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo.

Argentina che guida anche l'albo d'oro della competizione in compagnia dell'Uruguay, con 15 successi a testa. Solo Juventus, Inter e Cagliari hanno più calciatori coinvolti della Fiorentina tra le squadre di Serie A (4 a testa tra bianconeri e nerazzurri, 3 per i sardi).

Per quanto riguarda la programmazione televisiva, la Copa America 2024 verrà trasmessa interamente da Sportitialia, oltre che da Mola TV per chi possiede già il rispettivo l'abbonamento. Di seguito tutti i dettagli:

GRUPPO A: Argentina, Perù, Cile, Canada.

GRUPPO B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica.

GRUPPO C: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia.

GRUPPO D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica.

Accoppiamenti quarti di finale:

1A - 2B (4 luglio 2024)

2A - 1B (5 luglio 2024)

1C - 2D (6 luglio 2024)

2C - 1D (6 luglio 2024)

Gli stadi:

AT&T Stadium - Arlington (Texas), 80.000 posti

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta (Georgia), 71.000 posti

Q2 Stadium - Austin (Texas), 20.738 posti

Bank of America Stadium - Charlotte (Carolina del Nord), 74.867 posti

MetLife Stadium - East Rutherford (New Jersey), 82.566 posti

NRG Stadium - Houston (Texas), 72.220 posti

SoFi Stadium - Inglewood (California), 70.240 posti

Levi's Stadium - Santa Clara (California), 68.500 posti

State Farm Stadium - Glendale (Arizona), 63.400 posti

Allegiant Stadium - Las Vegas (Nevad), 61.000 posti

Arrowhead Stadium - Kansas City (Missouri), 76.416 posti

Children's Mercy Park - Kansas City (Kansas),18.467 posti

Hard Rock Stadium - Miami Gardens (Florida), 64.767 posti

Inter & Co Stadium - Orlando (Florida), 25.500 posti