COPA AMERICA, Argentina in finale: 13 minuti per Nico

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella notte tra domenica e lunedì l'Argentina si giocherà la sua seconda finale consecutiva di Copa America. L'Albiceleste ha infatti piegato il Canada per 2-0 nella prima semifinale del torneo, con una rete per tempo, prima di Julian Alvarez e poi di Leo Messi. Un successo che mette la Seleccion in condizione di aspettare stanotte la sua contendente in finale, che uscirà dallo scontro tra Uruguay e Colombia.

Per quanto riguarda i due viola argentini, nella semifinale coi nordamericani ha trovato spazio solo per 13 minuti Nico Gonzalez, subentrato al 77esimo col punteggio ormai acquisito. Mentre è rimasto in panchina per tutta la partita Lucas Martinez Quarta.