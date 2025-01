CONVOCATI, Out Colpani e Ikone. Non ce la fa Cataldi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Alla vigilia della 22esima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina ha condiviso i convocati per la partita dell'Olimpico. C'è qualche sorpresa nei selezionati da Raffaele Palladino soprattutto per quanto riguarda le assenze. Non ce la fa Andrea Colpani, dato che ieri Palladino ha detto che ha avuto un problema alla caviglia. Non recupera neanche Cataldi, alle prese ancora con un infortunio muscolare. Assente ancora una volta Jonathan Ikone, al centro di numerose voci di mercato che li vorrebbero lontani da Firenze in questa sessione. Questa la lista completa con tanti giovani:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli, Leonardelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

Centrocampisti: Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.