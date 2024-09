CONVOCATI, Dentro i nuovi. Out Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa sera alle 18:30 la Fiorentina affronterà il Monza di Alessandro Nesta in un match valido per la terza giornata di Serie A. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Franchi con la presenza, oltre che di Adli, anche di tutti e tre gli ultimi arrivati Bove, Cataldi e Gosens. Rimane fuori ancora, per problemi fisici, il nuovo numero 10 gigliato Albert Gudmundsson. Tra i 24 scelti dal tecnico campano non compaiono alcuni esuberi come Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen. Di seguito la lista completa come pubblicata sul suo profilo X ufficiale dalla società viola: