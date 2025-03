Contro il Lecce vittoria di 'corto muso' ma ennesimo finale che Il Corriere dello Sport definisce 'ansiogeno'

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio torna ad analizzare la vittoria della Fiorentina ottenuta contro il Lecce, in una partita in cui la squadra di Palladino ha continuato a non convincere. Specialmente negli ultimi 15 minuti i gigliati hanno mostrato il solito affanno e, come scritto dal quotidiano, alla fine la sensazione è stata quella di aver “evitato un treno in corsa”, rappresentato dall’occasione gigantesca divorata dal salentino Veiga sul finale di gara.

Lecce, Genoa, Lazio, cambia l’avversaria ma non la partita e il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come 8 delle 13 vittorie stagionali siano state ottenute di ‘corto muso’. Anche contro il Lecce, peggior attacco del campionato, il Franchi ha vissuto un finale ansiogeno, nonostante Palladino possa avere la piccola attenuante di non essere ancora riuscito a lavorare con continuità con gran parte della rosa.