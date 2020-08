CONTRATTI, Come gestire il caso Amrabat?

Come si fa con i contratti dei giocatori in prestito fino al 31 agosto? O con quelli acquistati per la stagione 2020-21? Sono le domande che si pone La Gazzetta dello Sport. La risposta è che non c'è un regolamento ufficiale, quindi ci si rifarà al buonsenso dei club. Per Amrabat dal Verona alla Fiorentina, per esempio, il ritiro con la nuova squadra comincerà tra qualche giorno, una settimana prima del termine del contratto con gli scaligeri. La logica e il buonsenso imporranno al Verona di fornire il nullaosta per far sì che possa allenarsi con i nuovi compagni.