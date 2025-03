Conte nel pre-gara: "Fatte scelte con forzature. Non esistono gare semplici, vanno vinte"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico del Napoli, nel prepartita della gara contro la Fiorentina ha parlato così in diretta su Dazn: "Stiamo continuando a fare scelte che un po' sono forzate da certe situazioni, per via di alcuni infortuni. Ma al netto delle forzature, dobbiamo fare virtù. Gilmour ci dà geometrie e comando del gioco, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. È un ragazzo serio, da premiare perché se lo merita".

La vittoria dell'Inter col Monza vi mette pressione?

"Di base il risultato poteva sembrare scontato, invece le partite vanno tutte giocate e vinte in campo. In Italia non ci sono partite facili, te le devi tutte sudare, ma noi guardiamo al nostro percorso e vogliamo proseguire con ciò che stiamo facendo".