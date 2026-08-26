Kean e l'ingaggio equivoco, Sky rivela: "Guadagna 6 milioni netti"
Arriva una novità interessante riguardo a Moise Kean e, in particolare, al suo ingaggio. Dopo il rinnovo di contratto dello scorso anno, la Fiorentina aveva fatto sapere che l’attaccante avrebbe percepito uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, ai quali aggiungere i vari bonus legati al rendimento. La cifra, però, sarebbe in realtà più alta.
L'ingaggio oneroso
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo stipendio di Kean ammonterebbe a 6 milioni di euro netti all’anno, una somma sensibilmente superiore rispetto a quella inizialmente comunicata dal club viola. Si tratta quindi di un dato che modifica il quadro relativo all’accordo raggiunto tra la Fiorentina e il centravanti, diventato uno dei giocatori più importanti della rosa. Il nuovo contratto conferma anche il peso economico assunto da Kean all’interno del società viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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