Il Parma piomba su Fabbian: trattativa in corso con la Fiorentina
Giovanni Fabbian è finito nel mirino del Parma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazoine, il club ducale ha infatti mostrato interesse per il centrocampista della Fiorentina, considerato in uscita dal progetto viola, e nelle ultime ore ha avviato i contatti per provare a portarlo in Emilia. La trattativa tra le parti è attualmente in corso e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.
La situazione del giocatore
Fabbian resta dunque al centro delle dinamiche di mercato della Fiorentina, con il Parma che si è aggiunto alla lista delle squadre interessate al giocatore. Sul centrocampista, infatti, aveva già manifestato interesse anche il Getafe, che aveva provato a chiedere il classe 2003 in prestito. La proposta degli spagnoli, però, era stata respinta dalla società viola, che aveva detto no all’ipotesi di una cessione temporanea.
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