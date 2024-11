CONFERENCE, Viola sicura dei play-off. La classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina batte il Pafos 3-2 al Franchi grazie alle reti di Kouame e Quarta e all'autogol di Goldar. Un successo che regala ai viola tre punti decisivi per l'approdo ai play-off. I viola adesso sono sesti in classifica con 9 punti e sono aritmeticamente tra le prime 24 della graduatoria generale. In vetta Chelsea e Legia Varsavia, ancora a punteggio pieno, staccano il Rapid Vienna e il Jagiellonia a quota 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata della Conference League dopo 4 partite giocate:

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Chelsea 12 (+15)

2. Legia 12 (+11)

3. Jagiellonia 10 (+6)

4. Rapid 10 (+5)

5. Guimaraes 10 (+4)

6. Fiorentina 9 (+4)

7. O. Lubiana 9 (+4)

8. Lugano 9 (+3)

9. Heidenheim 9 (+2)

10. Shamrock Rovers 8 (+4)

11. Cercle Brugge 7 (+4)

12. Djurgarden 7 (+1)

13. APOEL 7 (+1)

14. Vikingur Reykjavik 7 (0)

15. Borac Banja Luka 7 (0)

16. Paphos 6 (+2)

17. Hearts 6 (-1)

18. Gent 6 (-2)

19. Copenhagen 5 (0)

20. Celje 4 (+1)

21. TSC 4 (-1)

22. Betis 4 (-1)

23. Astana 4 (-2)

24. Panathinaikos 4 (-3)

25. San Gallo 4 (-5)

26. Noah 4 (-7)

27. Molde 3 (-2)

28. Omonia 3 (-2)

29. TNS 3 (-2)

30. Mlada Boleslav 3 (-3)

31. HJK 3 (-5)

32. LASK 2 (-3)

33. Basaksehir 2 (-5)

34. Petrocub 1 (-8)

35. Din. Minsk 0 (-7)

36. Larne 0 (-8)