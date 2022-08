CONFERENCE, L'andata dei Playoff sarà al Franchi

Da pochi minuti la Fiorentina ha conosciuto l'avversario che affronterà ai playoff di Conference League. La vincente tra Twente e Čukarički Belgrado affronterà dunque i viola il prossimo 18 agosto; il ritorno si giocherà invece il 25 in terra straniera. Una novità importante per la squadra di Vincenzo Italiano sarà che l'andata verrà giocata in casa: una spinta in più per questo ritorno in Europa.