Comuzzo rifiuta l'Arabia ma per il CorFio non è finita: "Occhio a Milan e Lipsia"

A proposito del rifiuto da parte di Pietro Comuzzo alla proposta dell’Al-Hilal, il Corriere Fiorentino scrive che potrebbe non essere finita qui per il difensore. In generale (non in Arabia) la porta alla sua cessione non è completamente chiusa. A fonte di cifre così alte la Fiorentina potrebbe valutare una cessione - si legge - specialmente se a farsi avanti fosse una società europea di primo piano. Restano vive le piste che portano al Lipsia e al Milan.