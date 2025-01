Comuzzo non si tocca. Questo il pensiero dei lettori di FirenzeViola

vedi letture

Sono continuati nelle ultime ore i contatti e gli incontri tra l'entourage di Pietro Comuzzo e i dirigenti del Napoli. La Fiorentina sembrerebbe disposta a lasciar partire il difensore classe 2005 solamente di fronte ad un'offerta da 40 milioni di euro, anche se adesso si sta lavorando intorno ad una cifra di compromesso da 30 milioni.

FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori cosa farebbero con il giovane centrale friulano e la risposta più gettonata, con il 61,49% delle votazioni, è stata: "Non si tocca, è incedibile adesso". "Da vendere se l'offerta è di 40 milioni" è la seconda risposta più votata con circa il 27% delle preferenze, mentre terza ed ultima risposta, con quasi l'11% dei voti, è "Da vendere per 30-35 milioni". Per più della maggioranza assoluta dei votanti quindi Pietro Comuzzo è incedibile e non deve essere venduto al Napoli in questa sessione invernale di calciomercato.