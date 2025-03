Comuzzo, il Napoli ci pensa ancora e la Juve non lo molla. La Fiorentina prepara l’asta

Comuzzo resta un obiettivo per il Napoli di De Laurentiis. La squadra di Antonio Conte ci aveva provato concretamente a gennaio, quando la trattativa sembrava essere a un passo dalla conclusione. Nonostante l’affare non si sia concretizzato, come riporta l'edizione digitale de la Repubblica il club partenopeo continua a seguire con attenzione il giovane difensore e potrebbe riprovarci quest'estate. Tuttavia, anche la Juventus è molto interessata al ragazzo, e Rocco Commisso non sembra disposto a fare sconti, rendendo la situazione ancora più competitiva.